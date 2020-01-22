كلوب يكشف خطة صلاح وأليسون لتسجيل الهدف التاريخي ضد مانشستر يونايتد

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح وزميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر خططا لهدف "الفرعون" في مرمى مانشستر يونايتد منذ عام ونصف.

وزار محمد صلاح لأول مرة في تاريخه شباك فريق مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي ليفك عقدته في التسجيل في مرمى "الشياطين الحمر" خلال 4 مباريات سابقة.

وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني لـ "الريدز" في شباك الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد (2-0)، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة 23 من "البريمير ليغ"، على ملعب "أنفيلد"، بعد تمريرة رائعة من زميله أليسوم بيكر.

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وأوضح يورغن كلوب أن اللاعبين كانا يخططان لهذه اللحظة منذ أن تبع أليسون بيكر، محمد صلاح، وانتقل لصفوف ليفربول في يوليو 2018، قادما مثل الفرعون من روما الإيطالي.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحات مدربه الألماني، الذي قال: "عندما رفع أليسون بيكر، الكرة كان محمد صلاح في موقف مثالي، إنهما يعرفان بعضهما البعض بشكل قوي منذ كانا يلعبان معا في روما، صلاح كان يطلب هذه الكرات، وأليسون كان يريد أن يلعبها، وقد جاءت الفرصة لهما في مباراة مانشستر يونايتد، في ظل اندفاع الأخير بكل لاعبيه للهجوم".

وبات أليسون بيكر أول حارس مرمى يصنع هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" منذ أن صنع الحارس الإسباني بيبي رينا هدفا لمواطنه فرناندو توريس في مارس عام 2010.

كما واصل الحارس البرازيلي تألقه أمام مانشستر يونايتد، لتكون المباراة العاشرة التي لم تهتز فيها شباك الفريق سوى بهدف واحد فقط.

المصدر: وكالات