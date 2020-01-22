مهاجم ريال مدريد دياز يصاب بالذعر بعد تعرضه للسطو في الشارع

تعرض مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدومينيكاني ماريانو دياز لعملية سطو بعد خروجه من أحد المحلات الشهيرة في شارع سيرانو بالعاصمة مدريد، بالتحديد في "لويس ستور فويتون".

وأوقف أحد اللصوص ماريانو بعد خروجه من المتجر الفخم بالعديد من الحقائب برفقة شريكته واستولى على ما يملك قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك وفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود قوله: "لقد سمعنا صرخة، ورأينا رجلا يركض بحقائبه على الضفة الأخرى، لقد دلف إلى بعض السلالم وذهب إلى ناحية ما يشبه مرفأ السيارات".

وتدخلت الشرطة بسرعة وتم إعادة كل أغراض مهاجم ريال مدريد لكنه لوحظ عليه الذعر الشديد جراء الحادث.

يذكر أن ماريانو دياز (26 عاما) عاد إلى ريال مدريد في أغسطس 2018 قادما من فريق ليون الفرنسي بعد انتهاء مدة إعارته ولكنه لم يدخل في حسابات المدرب زين الدين زيدان، ويحاول الرحيل عن القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات