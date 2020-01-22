رسميا.. الاتفاق السعودي يضم أزارو من الأهلي المصري

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال النادي السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري".

⬜️ أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو @walidazaro بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري 🇪🇬 @AlAhlypic.twitter.com/rOM028mP6o — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 22, 2020

من جهته، تمنى الأهلي التوفيق للاعبه المغربي حيث كتب عبر حسابه في "تويتر": "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة.. نراك قريبا".

كل التوفيق لك في رحلتك القادمة✈️🙏🏼

و نراك قريباً🤩🇲🇦#شكراً_أزاروpic.twitter.com/hGO600oGwO — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 22, 2020

ووافق الأهلي على إعارة اللاعب البالغ 24 عاما لنادي الاتفاق مقابل 200 ألف دولار، لمدة 6 أشهر.

وتوترت العلاقة بين أزارو والمدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما بدر من اللاعب على خلفية استبعاده من قائمة الفريق في مباراة طنطا، وتم فرض غرامة مالية مغلظة في حقه.

يذكر أن أزارو سبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انتقاله للأهلي في 2017.

المصدر: "تويتر" + وكالات