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رسميا.. الاتفاق السعودي يضم أزارو من الأهلي المصري

الرياضة

رسميا.. الاتفاق السعودي يضم أزارو من الأهلي المصري
AFP
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أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال النادي السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من النادي الأهلي المصري".

من جهته، تمنى الأهلي التوفيق للاعبه المغربي حيث كتب عبر حسابه في "تويتر": "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة.. نراك قريبا".

ووافق الأهلي على إعارة اللاعب البالغ 24 عاما لنادي الاتفاق مقابل 200 ألف دولار، لمدة 6 أشهر.

وتوترت العلاقة بين أزارو والمدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما بدر من اللاعب على خلفية استبعاده من قائمة الفريق في مباراة طنطا، وتم فرض غرامة مالية مغلظة في حقه.

يذكر أن أزارو سبق له اللعب للدفاع الحسني الجديدي المغربي قبل انتقاله للأهلي في 2017.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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