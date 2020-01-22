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الشمشون الكوري يضرب موعدا مع صقور السعودية في نهائي كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

الشمشون الكوري يضرب موعدا مع صقور السعودية في نهائي كأس آسيا (فيديو)
@theafcdotcom
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بلغ منتخب كوريا الجنوبية، نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند على حساب نظيره الأسترالي، عقب فوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي "الشمشون" الكوري كل من اللاعبين، كيم داي وون، ولي دونغ غيونغ في الدقيقتين (56 و67) تواليا على ملعب "تاماسات" بمدينة براثومثاني.

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وضرب المنتخب الكوري موعدا في النهائي مع نظيره السعودي "الصقور" الذي تغلب بدوره على أوزبكستان بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

كما ظفر "الشمشون" الكوري ببطاقة التأهل إضافة إلى نهائي البطولة القارية، لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" رفقة نظيره السعودي.

بينما سيكتفي "الكنغر" الأسترالي بالمنافسة على المركز الثالث في بطولة القارة الصفراء ضد نظيره الأوزبكي، والفائز منهما سيظفر ببطاقة العبور إلى أولمبياد "طوكيو 2020" أيضا.

المصدر: وكالات 

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