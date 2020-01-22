الكشف عن قائمة المدن المستضيفة لكأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم المدن المستضيفة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023، التي من المقرر أن تقام خلال شهري يونيو ويوليو 2023، بمشاركة 24 منتخبا.

وستقام مباريات نهائيات النسخة الـ18 من نهائيات كأس آسيا 2023 الـ51 في عشر مدن صينية، هي العاصمة بكين إلى جانب كل من تيانجين، شنغهاي، تشونغكينغ، تشينغدو، جيان، داليان، كينغداو، زيامين، وسوجو.

وسيتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، خلال اجتماعها المقبل عام 2020، حيث يبحث الاجتماع أيضا رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات قارة آسيا.

كما سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة ترتيبات البطولة وخطط التنظيم المقترحة من قبل المدن المضيفة والاتحاد الصيني لكرة القدم، وذلك في بداية عام 2020.

يذكر أن الصين استضافت نهائيات كأس آسيا في عام 2004.

المصدر: "ar.the-afc"