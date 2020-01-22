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شاهد.. فرحة صقور السعودية داخل حجرة تغيير الملابس بتأهلهم لأولمبياد طوكيو ونهائي كأس آسيا

الرياضة

شاهد.. فرحة صقور السعودية داخل حجرة تغيير الملابس بتأهلهم لأولمبياد طوكيو ونهائي كأس آسيا
@theafcdotcom
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سادت فرحة عارمة في حجرة منتخب السعودية لتغيير الملابس بعد بلوغه نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، المقامة حاليا في تايلاند، وأولمبياد طوكيو 2020.

وانتزع منتخب "الصقور" السعودي بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" من نظيره الأوزبكي بفوز عليه بهدف قاتل أحرزه اللاعب البديل ناصر العمران قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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وسيواجه الأولمبي السعودي في النهائي، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

يذكر أن الأخضر السعودي أصبح ثاني المنتخبات العربية التي تحجز مقعد لها في أولمبياد طوكيو بعد مصر.

المصدر: وكالات 

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