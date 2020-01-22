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الزوراء العراقي يودع دوري أبطال آسيا بعد هزيمة ساحقة (فيديو)

الرياضة

الزوراء العراقي يودع دوري أبطال آسيا بعد هزيمة ساحقة (فيديو)
@alzawraasc
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أطاح فريق بونيودكور الأوزبكي بنادي الزوراء العراقي من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر فوزه الساحق عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز الأوزبكي مورد خال محمدوف ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه الأول والثاني والرابع في الدقائق (8 من ضربة جزاء، 46، و85)، بينما تكفل زميله بوبور فرهودوه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

بينما سجل المدافع العراقي عباس قاسم هدف بلاده اليتيم عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وضرب بونيودكور موعدا في الدور المرحلة الثانية من الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع نادي العين الإماراتي على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات 

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