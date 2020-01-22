الاتحاد الآسيوي يخيب آمال الإيرانيين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، نقل مباراتين لفريقي الاستقلال وشهر خودرو الإيرانيين في الدور التمهيدي لدوري الأبطال، إلى أرض محايدة في الإمارات "بسبب مخاوف أمنية في إيران".

وجاء في بيان الاتحاد القاري "تم نقل مباراتي شهر خودرو الإيراني مع الرفاع البحريني، والاستقلال الإيراني مع الكويت الكويتي، المقررتين في 21 يناير 2020، إلى أرض محايدة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة وقرار عدة حكومات إصدار تحذيرات للسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع البيان "لمساعدة الانتقال إلى أرض محايدة، الموافق عليها من قبل لجان الاتحاد الآسيوي المعنية، سيعيد الاتحاد الآسيوي جدولة المباراتين إلى يوم 25 يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة".

وكانت إيران أعلنت رفضها نقل المباريات لأنديتها معتبرة أن البلاد آمنة لاستضافة البطولة القارية، وذلك في أعقاب سلسلة أحداث في الآونة الأخيرة، أبرزها إسقاط طائرة مدنية أوكرانية.

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة الأسبوع الماضي، أن الاتحاد القاري طلب من أنديته خوض مبارياتها خارج أرضها من دون تحديد الأسباب بشكل رسمي، في خطوة قابلها الطرف الإيراني بالتلويح بالانسحاب من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وحذرت السلطات الرياضية الإيرانية من أن الأندية المعنية، وهي برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا)، واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني)، تعتزم الانسحاب من المسابقة في حال أصبح القرار نافذا.

المصدر: أف ب