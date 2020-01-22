ليون يتخطى ليل ويبلغ نهائي كأس الرابطة الفرنسية

بات ليون أول طرف يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادلهما 2-2، أمس الثلاثاء.

وتقدم ليل بواسطة لاعب وسطه البرتغالي الدولي ريناتو سانشيس، في الدقيقة 13، لكنه لم ينعم بتقدمه طويلا لأن موسى ديمبيلي أدرك التعادل لليون بعدها بأربع دقائق من ركلة جزاء.

ثم تقدم ليون بهدف حسام عوار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بتسديدة بعيدة، لكن لويك ريمي نجح في فرض خوض ركلات الترجيح بإدراكه التعادل في الرمق الأخير من ركلة جزاء أيضا.

وتفوق ليون في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليلتقي في النهائي مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين ريمس وباريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات