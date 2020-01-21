أرسنال ينجو من الهزيمة في "ديربي الضباب" بعشرة لاعبين

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل على ارضه أمام جاره أرسنال (2-2) في "ديربي" العاصمة لندن الذي جمعهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وحملت ثنائية تشيلسي توقيع كل من الإيطالي جورجينهو والإسباني سيزار ازبيليكويتا في الدقيقتين (28 من ضربة جزاء، و84) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية الضيوف "المدفعجية" كل من البرازيلي غابرييل والإسباني مارتينيلي هيكتور بيليرين في الدقيقتين (63، و87) على التوالي.

وأكمل أرسنال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج".

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا التعادل إلى 40 نقطة، ويحتل المرتبة الرابعة في ترتيب "البريميرليغ".

بينما رفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة، وبقي في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT