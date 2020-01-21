أغويرو ينقذ غوارديولا والسيتي من كمين شيفيلد يونايتد

خرج مانشستر سيتي بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف يتيم في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء وذلك في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين السيتي بالفضل في انتصاره لنجمه الأرجنتيني المتألق سيرخيو أغويرو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 73، وذلك بعد أن أهدر زميله المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس ضربة جزاء في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 51 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب "البريميرليغ"، مقلصا الفارق 13 نقطة بينه وبين المتصدر ليفربول الذي يحل ضيفا على فريق وولفرهامبتون، يوم الخميس المقبل، ولديه مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 33 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT