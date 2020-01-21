مباشر.. نتائج قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء في الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، مراسم سحب قرعة الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ويشارك في الدور الثاني (مرحلة المجموعات) 40 منتخبا، هي المنتخبات الـ26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تم إعفاؤها من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهل من الدور الأول، الذي شاركت فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف "الفيفا".

وسيتم توزيع المنتخبات الـ40 المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وذلك بعد تقسيمها إلى 4 مستويات، وفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره (فيفا) الشهر الماضي، على أن تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وستكون المستويات الأربعة على الشكل التالي:

- المستوى الأول: مصر، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والسنغال، والمغرب، وغانا، ومالي، والكاميرون، وكونغو الديمقراطية.

- المستوى الثاني: بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وغينيا، وأوغندا، والرأس الأخضر، والغابون، وبنين، وزامبيا، والكونغو برازافيل.

- المستوى الثالث: مدغشقر، وموريتانيا، وليبيا، وموزمبيق، وكينيا، وإفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، والنيجر، وناميبيا، وغينيا بيساو.

- المستوى الرابع: مالاوي، وأنغولا، وتوجو، والسودان، ورواندا، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، وإثيوبيا، وليبيريا، وجيبوتي.

وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات دوريا يلعب فيه كل منتخب 6 مباريات، على أن تصعد إلى الدور الثالث (الأخير)، المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات الإفريقية لمونديال "قطر 2020":

- الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

- الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

- الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

- الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

- الجولة السادسة الأخيرة 4-12 أكتوبر 2021

المرحلة الأخيرة

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف "الفيفا"، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس العالم، لتتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات إفريقية إلى بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتعد هذه النسخة الأخيرة لكأس العالم التي تشارك فيها 5 منتخبات من إفريقيا، بعدما قرر "الفيفا" زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدء من نسخة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، التي سيشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32 منتخبا مثلما هو متبع حاليا.

وتسعى المنتخبات العربية الثمانية (المغرب، تونس، مصر، الجزائر، ليبيا، السودان، موريتانيا، جيبوتي) المشاركة في دور المجموعات للمضي قدما في التصفيات من أجل حجز إحدى البطاقات الخمس للصعود للمونديال القطري.

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الإفريقية مشاركة في المونديال بواقع 5 مشاركات لكل منهما، فيما تواجد المنتخب الجزائري في هذا المحفل العالمي 4 مرات.

واكتفى منتخب مصر، صاحب الظهور العربي الأول في كأس العالم عام 1934 بإيطاليا، بالمشاركة في 3 نسخ للبطولة، بينما تبحث منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي عن مشاركتها الأولى في المسابقة.

ومثلت إفريقيا في المونديال الفائت في روسيا 2018، منتخبات كل من: تونس، مصر، المغرب، نيجيريا، والسنغال.

المصدر: وكالات