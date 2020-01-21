مدرب برشلونة الجديد: "إنيستا لم يعتزل بعد.. يمكننا إعادته"

أعرب المدير الفني الجديد لنادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كيكي سيتين، عن رغبته في تدريب أسطورة الفريق الكتالوني أندرياس إنيستا لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني.

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وقال كيكي سيتين في معرض رده على سؤال الصحفيين حول أي من أساطير برشلونة يتمنى عودته إلى الفريق، بأنه سيفكر في إعادة اللاعب الرسام أندرياس إنيستا من اليابان.

ونقل موقع "Sport.es" عن مدرب برشلونة قوله، مازحا: "إنيستا.. مع أنه لم يعتزل بعد، لذلك يمكن إعادته بسهولة".

يذكر أن أندرياس إنيستا (35 عاما) رحل عن برشلونة عام 2018، وانضم إلى صفوف فريق فيسيل كوبي وينتهي عقده مع الفريق الياباني في عام 2021.

المصدر: وكالات