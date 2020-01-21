إنتر ميلان يقترب من إبرام أغرب الصفقات في عالم كرة القدم!

أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، تقدمه بعرض رسمي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع لاعب خط وسط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "إريكسن لاعب مهم، نحن ننتظر الرد بعد تقديم عرض رسمي".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم إريكسن، إنه لاعب رائع ونحن نحاول الفوز به، نلعب بكل أوراقنا معه".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفريق الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات إريكسن مقابل 15 مليون يورو فقط، وهو سعر زهيد جدا مقارنة بالصفقات الحالية في عالم كرة القدم، لا سيما وأن الدنماركي يعتبر واحدا من نجوم الساحرة الحاليين ويبلغ من العمر 27 عاما فقط، بينما يمني توتنهام النفس بالحصول على 20 مليون يورو فقط، للاستغناء عن اللاعب في يناير الجاري.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض كل محاولات "السبيرز" للتجديد، سعيا لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وربما سيشهد عام كرة القدم واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ هذه اللعبة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إن تمت وبهذا السعر، وعندها ستشكل إشارة استفهام كبيرة، أين يكمن سر هذه الصفقة، هل في أن عقد اللاعب ينتهي قريبا ولا يريد التجديد، أم في شيء آخر، ولماذا لم يدخل أي فريق آخر في الصراع على الحصول على خدمات النجم الدنماركي، مثل يوفنتوس الإيطالي أو غيره؟.

المصدر: وكالات