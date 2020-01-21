صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس خلال الميركاتو الحالي

يجري يوفنتوس وبرشلونة محادثات لإبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها متوسط ميدان "البارسا" إيفان راكيتيتش إلى فريق "السيدة العجوز"، على أن يذهب فيديريكو بيرنارديسكي في الاتجاه المعاكس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فكرة إبرام هذه الصفقة التبادلية ظهرت الصيف الماضي، لكن تم استبعادها في نهاية المطاف، بعدما رفض مدرب برشلونة المقال من منصبه مؤخرا، إرنستو فالفيردي، التخلي عن خدمات النجم الكرواتي راكيتيتش البالغ 31 عاما.

Juventus and Barcelona are currently in talks about a possible swap deal involving Ivan Rakitic and Federico Bernardeschi...https://t.co/M0HxlyMw4vpic.twitter.com/j7lGhrNhy8 — AS English (@English_AS) January 17, 2020

وحتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي بين الطرفين على الجانب المالي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يرغب مسؤولو يوفنتوس في الحصول على مقابل مادي إضافي مستغلين الفارق العمري بين اللاعبين وهو 6 سنوات لصالح بيرنارديسكي.

ولا يمانع بيرنارديسكي (25 عاما) في الانتقال إلى برشلونة لعدم مشاركته بشكل أساسي مع اليوفي هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات فقط من أصل 19.

في المقابل، يتطلع يوفنتوس لتعزيز صفوفه بلاعب خط وسط، ويبدو راكيتيتش هو الخيار الأمثل لماوريسيو ساري مدرب "السيدة العجوز"، لاسيما بعدما أبدى الكرواتي موافقته بالفعل على الانتقال إلى يوفنتوس.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بالتساوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق فقط بفارق الأهداف.

بينما ينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، إنتر ميلان صاحب الوصافة.

المصدر:صحيفة "آس"