تأهل 3 لاعبين روس إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
بلغ الثلاثي الروسي دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف وأندريه روبليف الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
وجاء تأهل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، بعد فوزه اليوم على الأمريكي فرانسيس تيافوي، بنتيجة 6-3، 4-6، 6-4 و6-2، فيما حجز خاتشانوف مقعده على حساب الإسباني ماريو فيلا مارتينيز (4-6، 6-4، 7-6، و6-3)، وروبيلف على حساب صاحب الأرض والجمهور، الأسترالي كريستوفر كونيل (6-3، 0-6، 6-4، و7-6).
🇷🇺 Russian flag flies high 🇷🇺@DaniilMedwed proves too strong for #AusOpen 2019 quarterfinalist Frances Tiafoe, def. the American 6-3 4-6 6-4 6-2.#AO2020pic.twitter.com/78u1SI1A8b— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020
Rublev (🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/PRbYwc9OSJ— doublefault28 (@doublefault28) January 21, 2020
أما الروسي الرابع يفغيني دونسكوي، فلم يحالفه الحظ، وودع البطولة مبكرا، بخسارته أمام الإسباني فرناندو فيرداسكو، بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها 7-5، 6-2، و6-1.
وسيلعب مدفيديف في الدور الثاني مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الإسباني بيدرو بورتيرو مارتينيز والألماني دومينيك كويبفير، بينما سيواجه خاتشانوف السويدي ميكايل يمر، ويلتقي روبليف ضد الياباني يوشي سوجيتا.
المصدر: eurosport.ru