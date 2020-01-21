شاهد.. ابن شقيق رئيس الشيشان يسجل هدفا رائعا

أحرز خالد قادروف، ابن شقيق الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، هدفا رائعا خلال مباراة ودية جمعت فريقه أخمات غروزني بنادي بوتوشاني الروماني، أمس الاثنين في تركيا.

وسجل خالد، الهدف الوحيد لفريقه الذي خسر المباراة بنتيجة 1-2، من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل متقن.

Из рубрики «Это можно смотреть бесконечно»: идёт 58 минута матча «Ахмат» - «Ботошани», Халид Кадыров забил гол со штрафного, сократив отставание в счёте, 1-2 на табло. pic.twitter.com/v84DtVioak — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2020

وهذا الهدف ليس الأول لصاحب الـ25 عاما مع نادي أخمات، فقد سبق له التسجيل في إحدى مباريات كأس روسيا عام 2015.

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ويقيم نادي أخمات، معسكرا تدريبيا في تركيا، استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

المصدر: sports.ru