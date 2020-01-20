الـ"كاوبوي" ضحية ماكريغور يدخل المستشفى إثر ورم كبير في العين (فيديو)

نقل المقاتل الأمريكي دونالد سيرون إلى المستشفى بعد هزيمته أمام الإيرلندي كونور ماكريغور بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "246 UFC" للفنون القتالية المختلطة.

وخسر سيروني الملقب بـ"كاوبوي" في غضون 40 ثانية فقط بعد تلقيه العديد من اللكمات القوية على وجهه، وأصيب بورم كبير تحت عينه اليسرى، لينقل إلى المستشفى، وذلك وفقا لما نشره صحفي شبكة "ESPN" آرييل حلواني عبر صفحته على موقع "تويتر".

Cerrone is being transported to the hospital. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 января 2020 г.

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ومني دونالد سيروني البالغ من العمر 36 عاما، بالهزيمة الـ14 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 36 انتصارا.

بينما حقق كونور ماكغريغور البالغ من العمر 31 عاما انتصاره الـ22 حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

المصدر: وكالات