شاهد.. أفضل لاعب في مونديال "جنوب إفريقيا 2010" يداعب كرة المضرب بمهارة

استعرض النجم الأوروغوياني السابق دييغو فورلان مهاراته الكروية، خلال حصة تدريبية كمدرب مع فريقه بينارول لكرة القدم، بمداعبة كرة المضرب ببراعة.

ويخوض فورلان أول تجربة تدريبية في مسيرته بتوليه مهمة تدريب فريق بينارول، الذي لعب له خلال الموسم (2015-2016)، بينما قاده بابلو والد فورلان للتتويج بلقب بطل كأس "الليبرتادوريس" عام 1966.

ودافع النجم الأوروغوياني عن ألوان العديد من الأندية خلال في مسيرته المميزة كلاعب بينها إنديبندينتي الأرجنتيني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين.

وتوج فورلان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 وجائزة البيتشيتشي (أفضل هداف) لليغا الإسبانية في الموسم (2008-2009) والحذاء الذهبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا".

وأعلن فورلان عن اعتزاله كرة القدم، في السادس من أغسطس الماضي، وهو في سن الـ40، وأقيمت مباراة اعتزاله، في نهاية ديسمبر الماضي، على ملعب "سينتيناريو" في العاصمة مونتفيديو بمشاركة كوكبة من نجوم كرة القدم الحاليين والمعتزلين، وبعد 10 أيام من ذلك تولى منصب المدير الفني لفريق بينارول.

المصدر: وكالات