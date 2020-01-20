الشباب السعودي يطيح بالشرطة العراقي من كأس محمد السادس (فيديو)
بلغ الشباب السعودي الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لأبطال كرة القدم على حساب الشرطة العراقي، عقب فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.
ويدين الفريق السعودي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان.
وأكمل الفريق العراقي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد لاعبه سعد عبد الأمير.
🎥 من مدينة #عمان |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 20 января 2020 г.
شاهد ⚽️ هدف الشباب الاول ..
: 0#الشرطة_العراقي
: 1 #الشباب_السعودي
كريستيان خوانكا (88)
إياب #دور_8
- نتيجة مباراة الذهاب:
(6 للشباب 0 للشرطة). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/9p7Xku1hHr
وكان الشباب قد ألحق هزيمة ساحقة بضيفه الشرطة (6-0) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم 23 ديسمبر الماضي، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض.
المصدر: "@UAFAAC"