شاهد.. قبلة "عالماشي" بين رونالدو وديبالا تشعل شبكة التواصل

انتشر مقطع فيديو وصور كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال نجمي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا بالهدف الثاني في مرمى بارما (2-1).

وأحرز رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين (43 و58) من زمن اللقاء الذي جمعهما أمس ألأحد، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوجه رونالدو نحو المدرجات بعد تسجيله الهدف الثاني وانضم إليه زميله ديبالا الذي مرر له الكرة، وتعانق اللاعبان وتبادلا قبلة وصفتها صفحة "@CmdotCom_En" بأنها "عرضية" خلال الجري كما تظهر في الفيديو، ولكنها انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Cristiano Ronaldo quase dando um beijo na boca do Dybala passando na sua timeline... 😂 pic.twitter.com/PZbGVGuVCS — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 20 января 2020 г.

في حين أشاد المراقبون والنقاد بالمستوى الرائع الذي يقدمه رونالدو "صاروخ ماديرا"، في العام الجديد بشكل عام وفي هذه المباراة خاصة بعد تسجيله ثنائية، حيث حقق عدة أرقام مميزة، فقد أصبح أول لاعب يسجل 15 هدفا على الأقل، على مدار المواسم الـ14 الأخيرة، في جميع الدوريات الأوروبي الكبرى.

وعادل النجم البرتغالي رقم أسطورتي يوفنتوس، ميشيل بلاتيني، وروبيرتو بيتيغا، اللذين نجحا في التسجيل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي بقميص "البيانكونيري".

وانفرد رونالدو (34 عاما) بالمركز الثاني في صدارة هدافي الموسم الحالي "للكالتشيو" برصيد 16، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

المصدر: وكالات