حارس مرمى مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من حادث سير (فيديو وصور)

نجا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو اليوم الاثنين بأعجوبة، من حادث سير تحطمت خلاله سيارته.

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية عن يونايتد أن حارسه الاحتياطي تعرض لحادث خرج منه سالما.

AFP

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السيارة بيضاء اللون مهشمة ومحاصرة تحت حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب "الشياطين الحمر".

💥 ¡OJO A ESTO! Sergio Romero estrella su Lamborghini de camino al entrenamiento del United. pic.twitter.com/VPDPgmn2IH — ChiringuitoChampions (@chirichampions) January 20, 2020

وأكد النادي لصحيفة مانشستر "إيفنينغ نيوز"، أن السيارة تخص حارسه البديل روميرو (32 عاما)، وأنه لم يصب بأي أذى من الحادث ولم تقع له أي إصابات.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق صباح اليوم الاثنين، استعدادا للمباراة ضد بيرنلي بعد غد الأربعاء.

Manchester United goalkeeper Sergio Romero was unhurt after crashing his car near the club's Carrington training ground on Monday. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2020

وتبلغ قيمة سيارة "لامبورغيني غالاردو" التي تحطمت ما يقارب 190 ألف يورو، علما أنه اشتراها في يناير 2017.

وشارك بديل الإسباني دافيد دي خيا، في 96 مباراة دولية مع الأرجنتين، كما لعب تسع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري الأوروبي والكؤوس المحلية.

المصدر: وكالات