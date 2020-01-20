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حارس مرمى مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من حادث سير (فيديو وصور)

الرياضة

حارس مرمى مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من حادث سير (فيديو وصور)
ChiringuitoChampions/Twitter.com
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نجا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو اليوم الاثنين بأعجوبة، من حادث سير تحطمت خلاله سيارته.

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية عن يونايتد أن حارسه الاحتياطي تعرض لحادث خرج منه سالما.

حارس مرمى مانشستر يونايتد ينجو بأعجوبة من حادث سير (فيديو وصور)
AFP

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السيارة بيضاء اللون مهشمة ومحاصرة تحت حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب "الشياطين الحمر".

وأكد النادي لصحيفة مانشستر "إيفنينغ نيوز"، أن السيارة تخص حارسه البديل روميرو (32 عاما)، وأنه لم يصب بأي أذى من الحادث ولم تقع له أي إصابات.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق صباح اليوم الاثنين، استعدادا للمباراة ضد بيرنلي بعد غد الأربعاء.

وتبلغ قيمة سيارة "لامبورغيني غالاردو" التي تحطمت ما يقارب 190 ألف يورو، علما أنه اشتراها في يناير 2017.

وشارك بديل الإسباني دافيد دي خيا، في 96 مباراة دولية مع الأرجنتين، كما لعب تسع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري الأوروبي والكؤوس المحلية.

المصدر: وكالات

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