ممثل أمريكي شهير يخسر مليون دولار في 40 ثانية (فيديو)

خسر الممثل ورجل الأعمال الأمريكي الشهير دان دان بيلزريان مليون دولار، بعد هزيمة مواطنه دونالد سيرون أمام الإيرلندي كونور ماكريغور، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "246 UFC".

وأعلن دان بيلزريان، المعروف بملك "الإنستغرام" و"البوكر"، وأمير النساء، بأنه وضع مليون دولار على فوز مواطنه دونالد سيروني على المقاتل الإيرلندي.

وأسقط كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق في وزني الريشة والخفيف، دونالد سيروني الملقب بـ"كاوبوي"، بالضربة القاضية، خلال 40 ثانية من النزال الذي جمعهما، صباح أمس الأحد، ضمن دورة لمنظمة "246 UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وخسر الأمريكي "ملك الإنستغرام" بذلك مليون دولار، بينما حصل المقاتل الإيرلندي على مليون و950 ألف دولار مقابل كل ثانية من زمن النزال، أي ما مجموعه 78 مليون دولار وفقا لتقارير صحفية.

ولد دان بيلزريان في 7 ديسمبر 1980 في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وينحدر من أصول أرمينية.

وهو رجل أعمال، ولاعب بوكر وممثل، ويعتبر نفسه ملكا لموقع "إنستغرام"، حيث يكشف جانبا من حياة الترف التي يعيشها مع عارضات الأزياء والحفلات وغيرها، ويتابع ذلك نحو 29.9 مليون شخص.

وحقق كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الـ22 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

في المقابل، مني دونالد سيروني البالغ من العمر 36 عاما، بالهزيمة الـ14، مقابل 36 انتصارا.

المصدر: وكالات