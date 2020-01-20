ماكريغور يسقط "ملك الإنستغرام" بمليون دولار في 40 ثانية (فيديو)

خسر المدون الأمريكي الشهير دان بلزيريان مليون دولار، بعد هزيمة مواطنه دونالد سيرون أمام الإيرلندي كونور ماكريغور، في النزال الذي جمعهما ضمن دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة.

وأعلن دان بلزيريان، المعروف بـ"ملك الإنستغرام"، بأنه وضع مليون دولار على فوز مواطنه دونالد سيروني على المقاتل الإيرلندي.

وأسقط كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق في وزني الريشة والخفيف، دونالد سيروني الملقب بـ"كاوبوي"، بالضربة القاضية، خلال 40 ثانية من النزال الذي جمعهما، صباح أمس الأحد، ضمن دورة لمنظمة "246 UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وخسر المدون الأمريكي "ملك الإنستغرام" بذلك مليون دولار، بينما حصل المقاتل الإيرلندي على مليون و950 ألف دولار مقابل كل ثانية من زمن النزال، أي ما مجموعه 78 مليون دولار وفقا لتقارير صحفية.

وحقق كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الـ22 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

في المقابل، مني دونالد سيروني، البالغ من العمر 36 عاما، بالهزيمة الـ14، مقابل 36 انتصارا.

المصدر: وكالات