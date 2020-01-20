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فريق مغربي يتعرض لعملية احتيال غريبة خلال الانتقالات الشتوية الحالية

الرياضة

فريق مغربي يتعرض لعملية احتيال غريبة خلال الانتقالات الشتوية الحالية
DHJ FOOT0COM/Facebook.com
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تعرض فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي ينشط في الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم، لعملية احتيال غريبة، من قبل أحد وكلاء اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع "البطولة" الرياضي المغربي، فإن أحد الوكلاء عرض على مسؤولي الدفاع الحسني الجديدي، فيديو "مفبرك"، للمهاجم المغربي عدنان أوعيد، قبل أن يتبين فيما بعد أن الفيديو للاعب آخر اسمه شان، ويلعب في الدوري التركي.

فريق مغربي يتعرض لعملية احتيال غريبة خلال الانتقالات الشتوية الحالية
Difaa Hassani Jadidi - DHJ/Facebook.com

وأضاف ذات الموقع، أن جمهور الفريق الجديدي، هو من اكتشف حقيقة "الفيديو"، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن التوقيع مع أوعيد لموسمين ونصف.

وأصدرت إدارة الدفاع الحسني الجديدي في وقت لاحق، بيانا أكدت خلاله فسخ عقد أوعيد بداعي فشله في اجتياز الاختبارات البدنية.

وسبق لأوعيد أن حمل قميص بعض الأندية التركية المغمورة بالدرجات الأدنى، غير أنه تم عرضه على مسؤولي الدفاع الحسني الجديدي على أساس أنه لاعب ينشط في دوري الدرجة الأولى التركي.

المصدر: "البطولة"

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