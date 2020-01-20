رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بثنائية في شباك بارما (فيديو)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز مهم على بارما 2-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، في المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو هدفي يوفنتوس، في الدقيقتين 43 و58، فيما سجل أندرياس كورنيليوس، هدف بارما الوحيد، في الدقيقة 55.

وأصبح رونالدو بهذه الثنائية،، أول لاعب يسجل 15 هدفا على الأقل، في جميع مواسم الدوريات الأوروبية الـ14 الأخيرة.

كما تمكن ابن الـ34 عاما، من معادلة رقم أسطورتي يوفنتوس، ميشيل بلاتيني، وروبيرتو بيتيغا، اللذين نجحا في التسجيل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي مع "البيانكونيري".



ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 16 له حتى الآن هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي، ليرتقي إلى المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي "الكالتشيو"، خلف مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي، متصدر القائمة بـ 23 هدفا.

وسجل رونالدو 18 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، وصنع 3 أهداف أخرى.

المصدر: sport-express.ru + sports.ru