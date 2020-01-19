رونالدو يقود يوفنتوس لتخطي عقبة بارما (فيديو)

تغلب يوفنتوس على ضيفه بارما بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 43 و58، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الدنماركي أندرياس كورنلويس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة وابتعد في الصدارة عن إنتر ميلان الوصيف بأربع نقاط بعد تعادل الأخير اليوم مع ليتشي 1-1، وتوقف رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru