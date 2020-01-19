"ذئاب" روما يستعيدون نغمة الانتصارات من بوابة جنوى (فيديو)

استعاد روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه جنوى ببنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية روما كل من المهاجم التركي جنجيز أوندير ودافيد بيراسكي بالخطأ في مرماه والبوسني إيدين دجيكو في الدقائق 6 و44 و74 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد المقدوني غوران بانديف في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز استعاد روما نغمة الفوز من جديد بعد خسارته في آخر جولتين أمام كل من تورينو ويوفنتوس، ورفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox.ru