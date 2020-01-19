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إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط في "الكالتشيو"

الرياضة

إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط في
Gettyimages.ru
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أضاع إنتر ميلان نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه ليتشي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

افتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 71 عن طريق أليساندرو باستوني، وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق ماركو مانكوسو بعدها بست دقائق.

وهذا التعادل هو الثاني على التوالي للإنتر بعد تعادله في الأسبوع الماضي مع أتلانتا بهدف لكل فريق، ورفع النيرازوري رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر، الذي قد يوسع الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه على بارما في وقت لاحق اليوم.

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وتوقف رصيد ليتشي عند 16 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

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