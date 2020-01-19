بايرن ميونخ يصعد لوصافة "البوندسليغا" بفوز ساحق على هيرتا برلين (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل رباعية الفريق البافاري كل من توماس مولر والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء والإسباني تياغو ألكانتارا والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقائق 60 و73 و76 و84 على التوالي.

وبهذا الفوز، صعد البايرن للوصافة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة وقلص الفارق مع المتصدر لايزيغ إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 19 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru