 
مباشر
عاجل
تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن وسط بيروت

بايرن ميونخ يصعد لوصافة "البوندسليغا" بفوز ساحق على هيرتا برلين (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يصعد لوصافة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3q2

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل رباعية الفريق البافاري كل من توماس مولر والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء والإسباني تياغو ألكانتارا والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقائق 60 و73 و76 و84 على التوالي.

وبهذا الفوز، صعد البايرن للوصافة بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة وقلص الفارق مع المتصدر لايزيغ إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 19 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع