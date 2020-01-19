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أوزبكستان تقصي الإمارات وتكمل أضلاع المربع الذهبي في كأس آسيا دون 23 عاما

الرياضة

أوزبكستان تقصي الإمارات وتكمل أضلاع المربع الذهبي في كأس آسيا دون 23 عاما
theafcdotcom/twitter
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ودع المنتخب الإماراتي كأس آسيا دون 23 عاما في تايلاند، بعد تعرضه لخسارة ثقيلة أمام منتخب أوزبكستان 1-5، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور ربع النهائي من البطولة.

افتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق زايد العامري، ورد المنتخب الأوزبكي بخمسة أهداف عن طريق كل من إلخوم أوليجانوف وإسلام بيك كوديلوف (من ركلة جزاء) وأوبيك بازوروف ويوزيربيك ياخشيبويف ونوريلو توختاسينوف في الدقائق 16 و26 و41 و85 و90+3 على التوالي.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأوزبكي إلى نصف نهائي البطولة، فيما ودع المنتخب الإماراتي البطولة الآسيوية من دور الثمانية وتلاشت أحلامه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي يشارك فيها صاحبو المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة.

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وسيواجه المنتخب الأوزبكي في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، المنتخب السعودي الفائز بدوره أمس على نظيره التايلاندي مستضيف البطولة بهدف دون رد.

المصدر: RT

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