تعرف على المقابل المادي الذي طلبه نورمحمدوف للموافقة على نزال إعادة مع ماكغريغور

أعلن عبد المناف نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب نورمحموف بطل منظمة UFC للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة MMA، عن المقابل المادي لقبول نزال إعادة مع الإيرلندي كونور ماكغريغور.

وصرح نورمحمدوف الأب خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن حبيب مستعد لإجراء نزال ثاني مع ماكغريغور، في حال الحصول على 100 مليون دولار، قائلا: "نحن أيضا بحاجة للقاء إعادة مع ماكغريغور، لكن ادفعوا 100 مليون دولار، وفي اليوم الثاني بعد لقاء فيرغسون قدموا هذا المبلغ، لماذا لا نجري لقاء ثأر؟ لا أعلم ربما يرغب دانا وايت بتنظيم نزال بأرقام كهذه، بما أنه مصر على إقامة نزال ثأري بين حبيب وكونور".

Отец Хабиба назвал сумму, за которую Хабиб согласится на реванш с Макгрегоромhttps://t.co/ibCaGaGpsypic.twitter.com/b1bZtxPW38 — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 19, 2020

إقرأ المزيد

ويأتي حديث نورمحمدوف الأب ردا على رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، الذي قال فجر اليوم الأحد فور فوز ماكغريغور بنزاله ضد الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"الكاوبوي": "يجب على حبيب نورمحمدوف أن يقبل بنزال ثأري مع ماكغريغور".

يذكر أن نورمحمدوف الابن أجبر ماكغريغور على الاستسلام خلال نزالهما في أكتوبر 2018.

ومن المقرر أن يدافع البطل الروسي، البالغ من العمر 31 عاما، عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، أمام متحديه الأمريكي توني فيرغسون في 18 أبريل المقبل بنيويورك، خلال دورة "UFC 249".

المصدر: rsport.ria.ru