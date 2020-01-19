ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويخطف نقاط المباراة بهدف قاتل (فيديو)
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قلب ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه أودينيزي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وسجل لميلان الكرواتي آنتي ريبيتش هدفين في الدقيقتين 48 و90+3، والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 72، فيما سجل هدفي الضيوف الدنماركي جينس لارسين وكيفين لاسانا في الدقيقتين 6 و85 على الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب "الكالتشيو".
المصدر: sportbox.ru