ريال مايوركا يصالح جماهيره برباعية في شباك "خفافيش" فالنسيا (فيديو)

حقق ريال مايوركا فوزا عريضا على ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أنطونيو رايلو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله الكرواتي آنتي بوديمير هدفين متتاليين في الدقيقتين 22 و41، ويتسبب ببطاقة حمراء لقائد فالنسيا دانييل باريخو في الدقيقة 51، بعد ارتكاب الأخير خطأ بحقه كلفه البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء الهدف الرابع لمايوركا بتسديدة قوية من داني رودريغيز في الدقيقة 79، قبل أن يسجل فالنسيا بعدها بثلاث دقائق هدف حفظ ماء الوجه عبر فيران توريس.

وحقق مايوركا العائد إلى الدرجة الأولى بعد غياب ستة مواسم، فوزه الخامس هذا الموسم والأول في الدوري منذ تغلبه على فياريال 3-1 في الـ10 من نوفمبر الماضي. ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر.

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في المقابل، تلقى فالنسيا خسارته الخامسة في "الليغا"، وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات