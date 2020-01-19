بالفيديو.. مقاتل إفريقي يسخر من نتيجة نزال ماكغريغور و"الكاوبوي"

سخر المقاتل النيجيري كامارو عثمان، من نتيجة نزال الإيرلندي كونور ماكغريغور ومنافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"كاوبوي"، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة.

وأظهر عثمان مقاتل UFC موقفه تجاه نتيجة النزال بسخرية عندما أخذ يتثاءب بشكل متعمد في إشارة إلى أن النزال كان مملا.

وكان النزال الذي طال انتظاره قد انتهى بسرعة كبيرة بعد 40 ثانية فقط، كانت كافية ليحطم ماكغريغور خصمه دون منحه أي فرصة للفوز.

La brutal patada de McGregor que marcó el principio del fin para Cerrone

👉 https://t.co/on2YQgXnS9pic.twitter.com/eIwBccsHQH — RT en Español (@ActualidadRT) January 19, 2020

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ويأتي هذا الفوز بعد مرور نحو 16 شهرا على آخر نزال خاضه ماكغريغور البالغ 31 عاما، عندما خسر أمام الروسي حبيب نور محمدوف في لاس فيغاس أيضا عام 2018.

ويعد عثمان البالغ 32 عاما هو أول بطل إفريقي في تاريخ اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC يحمل حزاما في الوزن المتوسط، وفي رصيده 15 فوزا مقابل خسارة وحيدة.

المصدر: eurosport.ru