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سر تفوق دجوكوفيتش مع فيدرر ونادال بعد سن الـ30

الرياضة

سر تفوق دجوكوفيتش مع فيدرر ونادال بعد سن الـ30
AFP WILLIAM WEST
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كشف الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالميا عن سر حفاظه على تفوقه عقب تجاوزه سن الثلاثين، رفقة السويسري المخضرم روجير فيدرر المصنف الثالث عالميا، والإسباني رافاييل نادال الأول.

وقال اللاعب الذي توج قبل أسبوعين بكأس رابطة محترفي التنس مع صربيا والبالغ 32 عاما، إنه وفيدرر البالغ 38 عاما ونادال ابن الـ 33 عاما، وجدوا التوازن بين حياتهم الخاصة والاحتراف دون فقدان الحافز في التنس.

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وأوضح اللاعب الأكثر تتويجا ببطولة أستراليا المفتوحة بواقع 7 مرات، أن روجيه ورافاييل قالا هذا أيضا: "العمر مجرد رقم، هذا أمر أعتقد حقا أنه عامل مشترك بيننا، وهي الطريقة التي نركز بها على مسيرتنا وحياتنا اليومية".

واعتبر دجوكوفيتش، عشية انطلاق بطولة أستراليا، أولى بطولات الغراند سلام الأربع بالموسم، أن الجيل الجديد في التنس، بات قريبا جدا من الفوز ببطولات كبرى، مثل الروسي دانييل مدفيديف، أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

المصدر: "وكالات"

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