بالفيديو.. مدافع إنجليزي يثير السخرية بسبب تعديه على دور حارس المرمى

أثار تصدي مدافع نادي بورنموث ستيف كوك لكرة بيده خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي السبت ردود فعل واسعة وساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة تعرض كوك للطرد بعدما تصدى لإحدى الكرات بيده اليمنى في لقطة طريفة للغاية، أشهر حكم اللقاء بول تيرني البطاقة الحمراء في وجهه واحتسب ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي بنجاح، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين ويخسر بهدف نظيف أمام صاحب الأرض.

واجتاحت لقطة كوك مواقع التواصل، بعد أن بينت الإعادة أن اللاعب كان ساقطا على الأرض، قبل أن ينقذ الكرة على طريقة الحراس الكبار، كون مرماه كان خاليا من الحارس، بلقطة اعتبرها البعض "إنقاذ الموسم".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل نوريتش سيتي المركز الأخير في جدول ترتيب "البريميرليغ"، بينما يقبع بورنموث في المركز قبل الأخير.

المصدر: وكالات