كاسيميرو يرد الهدية لزميله في الفريق "الملكي"

قاد كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد فريق المدرب زين الدين زيدان، إلى تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا، السبت بتسجيله هدفي الفوز 2-1 على إشبيلية.

وبعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 طالب البرازيلي كاسيميرو، جمهور ملعب "سانتياغو برنابيو" بالتصفيق لزميله المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بدلا من توجيه صيحات الاستهجان ضده.

ويعيش الصربي البالغ 22 عاما موسمه الأول مع الملكي، تحت وطأة ندرة أهدافه في غياب المهاجم الأساسي المصاب كريم بنزيما.

لكن يوفيتش تألق بأمسية السبت بعد صناعة هدف لكاسيميرو بتمريرة ذكية بالكعب، مما دفع اللاعب البرازيلي لرد الهدية له، حيث طالب الجماهير بالتصفيق للمهاجم الصربي.

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ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني على "إنستغرام" صورة نجم وسط المرينغي وهو يدعم زميله، وعقب المباراة قال كاسيميرو في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه كان يجب علي تهنئة لوكا يوفيتش على التمريرة التي قدمها لي، كانت تمريرة من الخيال".

وانضم يوفيتش قادما من فرانكفورت بالدوري الألماني، لكنه لم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ولم يستغل الفرص المتاحة له، وسجل هدفا واحدا فقط بالموسم حتى الآن.

المصدر: وكالات