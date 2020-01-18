إيبار يصعق أتلتيكو مدريد بثنائية في "الليغا" (فيديو)

حقق إيبار فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية أصحاب الأرض، الأرجنتيني إستيبان بورغوس وإيدو إيكسبوزيتو في الدقيقتين 10 و90 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ16، فيما توقف رصيد أتلتيكو عند 35 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru