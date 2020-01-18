الأرجنتيني أغويرو يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

واصل الأرجنتيني سيرخيو ​أغويرو​ نجم مانشستر سيتي تحقيق الأرقام القياسية بقميص "السيتيزينز" خلال التعادل مع ​كريستال بالاس​ اليوم السبت بنتيجة 2-2 في الجولة الـ23 من "البريميرليغ".

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أغويرو تخطى حاجز الـ250 هدفا بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات ووصل لهدفه رقم 251، في مباراته رقم 360 مع السيتي.

250 - Sergio Aguero has scored his 250th goal in all competitions for Man City, in what is his 360th appearance for the club. Glut. #MCICRY — OptaJoe (@OptaJoe) January 18, 2020

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن أغويرو سجل 20 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات خلال 11 موسما من أصل آخر 13 موسما له.

Sergio Agüero has now scored 20+ goals in 11 of his last 13 seasons in all competitions:



2007-08: 27

2008-09: 21

2009-10: 19

2010-11: 27

2011-12: 30

2012-13: 17

2013-14: 28

2014-15: 32

2015-16: 29

2016-17: 33

2017-18: 30

2018-19: 32

2019-20: 20 pic.twitter.com/KR1JIOgBbP — Squawka Football (@Squawka) January 18, 2020

وانفرد النجم الأرجنتيني بالمركز الرابع في ترتيب هدافي "البريميرليغ" عبر التاريخ، برصيد 179 هدفا، حيث يأتي في الصدارة آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد برصيد 260 هدفا، وفي المركز الثاني واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق برصيد 208 أهداف، يليه آندي كول لاعب مانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 187 هدفا.

Sergio #Aguero is now on 4th place as #PremierLeague all-time top goalscorer, after scoring two goals today⚽ pic.twitter.com/gKMV04IOkj — FootyRoom (@footyroom) January 18, 2020

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المصدر: وكالات