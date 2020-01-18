 
مباشر

الأرجنتيني أغويرو يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

الرياضة

الأرجنتيني أغويرو يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3l1

واصل الأرجنتيني سيرخيو ​أغويرو​ نجم مانشستر سيتي تحقيق الأرقام القياسية بقميص "السيتيزينز" خلال التعادل مع ​كريستال بالاس​ اليوم السبت بنتيجة 2-2 في الجولة الـ23 من "البريميرليغ".

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أغويرو تخطى حاجز الـ250 هدفا بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات ووصل لهدفه رقم 251، في مباراته رقم 360 مع السيتي.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن أغويرو سجل 20 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات خلال 11 موسما من أصل آخر 13 موسما له.

وانفرد النجم الأرجنتيني بالمركز الرابع في ترتيب هدافي "البريميرليغ" عبر التاريخ، برصيد 179 هدفا، حيث يأتي في الصدارة آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد برصيد 260 هدفا، وفي المركز الثاني واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق برصيد 208 أهداف، يليه آندي كول لاعب مانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 187 هدفا.

إقرأ المزيد
كريستال بالاس يجبر مانشستر سيتي على التعادل ويخدم المتصدر ليفربول (فيديو)
كريستال بالاس يجبر مانشستر سيتي على التعادل ويخدم المتصدر ليفربول (فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي