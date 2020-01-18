الكشف عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه ماكغريغور بنزاله اليوم (فيديو)

أعلنت لجنة ولاية نيفادا الأمريكية الرياضية اليوم السبت عن الرسوم المالية التي سيحصل عليها المشاركون في دورة UFC 246 للفنون القتالية المختلطة في مدينة لاس فيغاس فجر غد الأحد.

ووفقا للجنة، سيتم دفع 3 ملايين دولار للإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي سيشارك في النزال الرئيسي في الدورة، فيما سيدفع لمنافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"الكوبوي" 200 ألف دولار فقط، أي أقل من خصمه بـ15 مرة.

وبالإضافة للـ3 ملايين دولار سيحصل ماكغريغور بطل العالم السابق لمنظمة UFC في وزنين مختلفين على نسبة من حقوق البث، وقال المقاتل الإيرلندي في مقابلة مع شبكة ESPN الشهيرة إنه يتوقع أن يكسب ما مجموعه 80 مليون دولار في هذا النزال.

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018 أمام الروسي، حبيب نورمحمدوف، في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229".

وخاض ماكغريغور ابن 31 عاما خلال مسيرته الاحترافية 25 نزالا، فاز في 21 منها وخسر 4.

أما منافسه المرتقب سيروني البالغ 36 عاما، فقد حقق 36 فوزا مقابل 13 هزيمة.

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المصدر: sport-express.ru