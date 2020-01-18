"هاتريك" هالاند ينقذ دورتموند من فخ أوغسبورغ في "البوندسليغا" (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3k5
أنقذ النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه الجديد بوروسيا دورتموند من الخسارة في أول ظهور له مع الفريق، ليقوده لقلب تأخره 3-1 أمام أوغسبورغ إلى فوز 5-3 ضمن الجولة الـ18 من "البوندسليغا".
وجاءت أهداف أوغسبورغ عن طريق فلوريان نايديرليشنر "ثنائية" وماركو ريشتر في الدقائق 34، 46 و55، بينما جاءت أهداف دورتموند عن طريق هالاند "هاتريك"، جوليان براندت والإنجليزي جادون سانشو في الدقائق 49، 59، 61، 70 و79.
وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة واستعاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز العاشر.
المصدر: وكالات