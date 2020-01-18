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كريستال بالاس يجبر مانشستر سيتي على التعادل ويخدم المتصدر ليفربول (فيديو)

الرياضة

كريستال بالاس يجبر مانشستر سيتي على التعادل ويخدم المتصدر ليفربول (فيديو)
Gettyimages.ru
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قدم كريستال بالاس خدمة جديدة للمتصدر ليفربول، عندما أجبر مضيفه مانشستر سيتي على التعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف باب التسجيل أولا عن طريق التركي جينك توسون في الدقيقة 39، ورد مانشستر سيتي بهدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقتين 82 و87، وسجل كريستال بالاس هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق البرازيلي فيرناندينيو بالخطأ في شباك فريقه.

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وبهذا التعادل، رفع السيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف غدا الأحد مانشستر يونايتد، ورتفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب "البريمير ليغ". 

المصدر: sportbox.ru

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