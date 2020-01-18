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ثنائية كاسيميرو في شباك إشبيلية تقود ريال مدريد لانتزاع صدارة "الليغا" مؤقتا (فيديو)

الرياضة

ثنائية كاسيميرو في شباك إشبيلية تقود ريال مدريد لانتزاع صدارة
AFP GABRIEL BOUYS
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حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه إشبيلية 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 57 و69، فيما سجل الهولندي لوك دي يونغ هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة وانتزع صدارة جدول ترتيب "الليغا" مؤقتا بانتظار مباراة برشلونة "الوصيف" أمام غرناطة غدا، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: sportbox.ru

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