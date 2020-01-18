توتنهام يفشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في "البريميرليغ"

فشل توتنهام هوتسبر في تحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه واتفورد في افتتاح الجولة الـ23 اليوم السبت.

ودخل الفريق اللندني مباراة اليوم وفي رصيده خسارتين أمام ساوثهامبتون وليفربول المتصدر تواليا بالنتيجة ذاتها (1-0). وانتهى اللقاء بدون أهداف رغم اقتراب الفريقين من من انتزاع النقاط الثلاث في أكثر من مناسبة، أبرزها، لتوتنهام عبر الأرجنتيني إريك لاميلا الذي أبعدت كرته عن خط المرمى في الثواني القاتلة، وواتفورد عبر ركلة جزاء أهدرها تروي دييني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وتابع واتفورد عروضه القوية في الدوري منذ تولي نايجل بيرسون تدريبه منتصف الشهر الماضي، إذ خسر مرة واحدة أمام ليفربول، وحقق أربعة انتصارات وتعادلين ثانيهما اليوم.

FULL-TIME: Nothing to separate the sides. It ends all square at Vicarage Road.



🟡 #WatfordFC 0-0 #THFC ⚪️ pic.twitter.com/4ij4Pk4VAH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 18, 2020

وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع موقتا، فيما بات واتفورد في المركز 16 موقتا أيضا برصيد 23 نقطة.

المصدر: أ ف ب