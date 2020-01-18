الروسي روبليوف يتوج بلقب بطولة أديلايد الأسترالية
توج الروسي أندريه روبليوف بلقب بطولة أديلايد الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، بتغلبه اليوم السبت في المباراة النهائية على الجنوب إفريقي لويد هاريس.
وتمكن روبليوف البالغ 22 عاما من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-0، خلال 56 دقيقة فقط.
Andrey in Adelaide@AndreyRublev97 | #AdelaideTennispic.twitter.com/6U5WPMro5r— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 18, 2020
وهذا اللقب هو الرابع لروبليوف خلال مسيرته الاحترافية والثاني عام 2020 بعد تتويجه بلقب بطولة الدوحة الأسبوع الماضي.
How it happened from court side...@AndreyRublev97 | #AdelaideTennispic.twitter.com/h8VySf8AFD— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 18, 2020
وروبليوف هو أول لاعب كرة مضرب يفوز بلقبين متتاليين في أول أسبوعين من السنة الجديدة منذ عام 2004.
المصدر: rsport.ria.ru