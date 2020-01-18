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بالفيديو.. نيغريدو يسجل واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم

الرياضة

بالفيديو.. نيغريدو يسجل واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم
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صنع الهداف الإسباني ألفارو نيغريدو الحدث في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي الجمعة، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ نهائي البطولة لفريقه النصر المتوج بطلا على شباب الأهلي دبي 2-1.

وركض نيغريدو في العمق الدفاعي لشباب الأهلي دبي لحظة لمس زميله البرتغالي أنتونيو جوزيه بينهيرو كارفاليو الشهير بـ"توزي" للكرة على دائرة خط الوسط.

وقام توزي بإرسال الكرة عالية لتصل إلى نجم إشبيلية ومانشستر سيتي السابق على حدود المنطقة، الذي سارع للتسديد بالقدم اليسرى عند خروج حارس المرمى ليضعها من بين قدميه في الثانية السابعة فقط من صافرة البداية.

وبات الإسباني نغريدو مهاجم النصر البالغ 34 عاما، صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي، والثاني في الكرة الإماراتية.

ويعود الهدف الأسرع في تاريخ الكرة الإماراتية، لصالح خالد عبد الله، لاعب الشباب، بعد مرور 4.75 ثانية في شباك الخليج موسم 1986-1987.

واعترف نيغريدو أن" سيناريو الهدف كان مرسوما مع توزي، لقد سبق أن شاهدت هدفا مماثلا في الدوري الإسباني".

وكشف نيغريدو الذي يلعب مع الفريق الإماراتي منذ أغسطس 2018، أنه "سعيد جدا باللقب الأول مع النصر، وشعوري بعد الفوز هو نفسه عندما استدعيت لأول مرة إلى صفوف منتخب إسبانيا (عام 2009)".

وأدرك شباب الأهلي التعادل سريعا برأسية المدافع يوسف جابر في الدقيقة الـ13، قبل أن يستعيد النصر تقدمه ويحسم اللقاء بهدف توزي كارفاليو عند الدقيقة 50.

ونجح النصر في إحراز أول ألقاب موسم 2019-2020، والثاني له في المسابقة بعد 2014-2015، في حين فشل شباب الأهلي حامل اللقب في نيل اللقب الخامس له بعد أعوام 2012 و2014 و2017 و2019.

المصدر: وكالات

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