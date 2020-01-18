بالفيديو.. بارتي تحرز لقب بطولة أديليد وترفع معنوياتها قبل أستراليا المفتوحة

توجت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا بلقب بطولة أديليد الدولية للتنس السبت بالفوز على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا في ختام استعداداتها قبل انطلاق بطولة أستراليا.

وستسعى بارتي التي تفوقت على ياستريمسكا في ساعة واحدة و25 دقيقة بواقع 6-2 و7-5 إلى إنهاء صيام بلادها عن التتويج في أستراليا المفتوحة والمستمر منذ عقود عندما تنطلق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الاثنين المقبل.

وآخر فوز لأستراليا ببطولتها المفتوحة تحقق بفوز لاعبتها كريس أونيل بلقب فردي السيدات في 1978.

Aussie Aussie Aussie!



🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z — WTA (@WTA) January 18, 2020

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وبعد الفوز باللقب وهو اللقب الأول لها على تراب بلادها لوحت بارتي بقبضتها في الهواء وأرسلت كرات إلى مدرجات الجمهور.

وسبق لبارتي الفوز بمواجهتها الوحيدة الأخرى مع ياستريمسكا في ميامي في العام الماضي.

وستبدأ بارتي كمصنفة أولى مسيرتها في أستراليا المفتوحة بمواجهة الأوكرانية ليسيا تسورنكو يوم الاثنين.

المصدر: رويترز