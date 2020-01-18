مدرب فريق إيطالي يشتم جماهير فريق منافس انتقاما لوالدته

أطلق مدرب أتالانتا، جيان بييرو غاسبريني، عبارات غير أخلاقية ضد مشجعي فيورنتينا أصحاب الأرض بعد خسارته 2-1 في منافسات بطولة كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

وقال غاسبريني في تصريحات غاضبة: هم أبناء "...." هم شتموني ونعتوا أمي بألفاظ غير مقبولة أكثر من مرة أثناء المباراة، أمي شاركت في الحرب لتمنح حرية التعبير لهؤلاء الحمقى الذين يشتمونني اليوم".

وأضاف مدرب أتالانتا البالغ 60 عاما: "لم أقم يوما ما في حياتي بشتم أي أحد هم أولاد "..."، هذه وقاحة".

وتلقى المدرب دعم رئيس النادي أنطونيو بركاسي الذي سانده بقوله: "لقد تصرف بطريقة صحيحة، الإدارة تقف في صفه، استاد "فرانكي" وصل إلى أدنى مستوى".

MILAN- Atalanta coach Gian Piero Gasperini has said that Fiorentina fans who insulted him during a match on Wednesday were "sons of bitches", fuelling the bad feeling between the two Serie A clubs which has been simmering for over a year.



"I was called s https://t.co/rep81AGB1epic.twitter.com/lwcmuWgFC1 — British Herald (@BritishHeraldUK) January 17, 2020

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لكن على الطرف الآخر، لم يتعاطف مالك فيورنتينا روكو كوميسو مع التصريحات الغاضبة لمدرب أتالانتا، ورد قائلا: "تعليقات غاسبريني قاسية جدا وعدائية".

وقال كوميسو إنه بدوره تعرض لموقف مشابه هو ونجله خلال مباراة خارج الأرض أمام أتالانتا هذا الموسم وكذلك مهاجم فيورنتينا فيدريكو كييزا.

وتابع كوميسو في بيان لناديه: "لم يقل أو يفعل أحد شيئا آنذاك باستثناء إلقاء اللوم على المراقبين، قبل الحديث عن مشجعي الفرق الأخرى وبالتحديد فيورنتينا أعتقد أنه يجب النظر أولا فيما يحدث بملعبكم، جمهور فيورنتينا يستحق الاحترام".

وتعود أجواء التوتر بين الناديين إلى مباراة جمعتهما عام 2018 عندما اتهم مدرب أتلانتا كييزا بالتحايل للتحصل على ركلة جزاء وهو الأمر الذي استنكره نادي فيورنتينا.

المصدر: وكالات