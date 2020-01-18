بالصور.. لوكاكو يثير التعليقات "الساخرة" بسبب سرير نومه

أثارت الصورة التي نشرها البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لسريره الجديد على "إنستغرام" الكثير من التعليقات والسخرية حتى من قبل زملائه اللاعبين بسبب حجمه.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن لوكاكو استعان بشركة "ماري" الأمريكية، المتخصصة بصناعة الأسرة الفريدة، لتصميم فراش ضخم.

وظهر لوكاكو في الصورة مستلقيا على حافة سرير عملاق، وكتب في التعليق عليها: "شقة جديدة وسرير جديد"، الأمر الذي أثار السخرية من قبل الملايين من متابعي الهداف البلجيكي، حتى إن بعض زملائه اللاعبين شاركوا بالتعليقات.

وبالرغم من أن لوكاكو يعتبر واحدا من المهاجمين ذوي البنية الجسمانية الضخمة في كرة القدم، إلا أنه بدا ضئيل الحجم مقارنة بحجم سريره، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للسخرية: "من هذا الشخص الصغير على طرف السرير بالحجم الملكي؟".

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وعلق زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا: "هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟"، ليرد لوكاكو عليه :"لا.. يكفي لسبعة فقط".

فيما أعاد نشر الصورة تيموثي ويا لاعب ليل الفرنسي ونجل أسطورة ليبريا جورج ويا على خاصية "الستوري" بحسابه في "إنستغرام" معلقا عليها هذا إحساس عام 2020 بكامله مرفقا بوجوه ضاحكة.

ويتألق لوكاكو مع الـ"نيراتزوري" هذا الموسم، إذ سجل حتى الآن 18 هدفا في 25 مباراة خاضها مع الفريق.

المصدر: The sun